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لبنان

"الكتائب والقوات" على موقفيهما

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2023 | 01:45
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ستستمر قوى المعارضة وتحديدا حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" برفع الصوت بشكل كبير من اجل تطبيق القرار 1701 في جنوب لبنان، وذلك للضغط على "حزب الله" سياسيا.
وتقول مصادر مطلعة "ان الضغط سيستمر اعلاميا وسياسيا، كما بدأ منذ بداية المعارك في غزة والجنوب، ولن يذهب اي فريق معارض الى مرحلة التوتير الشعبي".
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وتشير المصادر إلى "ان اطراف المعارضة كافة حريصة بشكل كبير على السلم الاهلي وليس هناك اي رغبة بفتح اشتباك في الشارع او خوض مواجهة سياسية غير تقليدية خصوصا في ظل المعارك الحاصلة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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