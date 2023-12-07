Advertisement

لبنان

"التيار" يتنصل من "ناشطين": لا يمثلوننا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-12-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1138448-638375350194599400.jpg
Doc-P-1138448-638375350194599400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل استمرار الاشتباك الاعلامي بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من تحسن العلاقة السياسية بين الطرفين، يبدو ان سلسلة اجراءات ستتخذ قريبا.
وتقول مصادر مطلعة أن "التيار" أبلغ "حزب الله" أن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثلون موقف "التيار" ولا يعملون او ينشطون ضمن اي من الاطر الحزبية العونية، وان مواقفهم تعبر عنهم فقط.
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أن الحزب فاتح "التيار" بأن هناك معطيات توحي بأن أحد القياديين الاساسيين في "التيار" بتواصل مع هؤلاء الناشطين ويسعى الى تشجيعهم على انتقاد الحزب بشكل علني، وهذا ما يتسبب بتوتر بين جمهور الطرفين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:38 | 2023-12-07
04:41 | 2023-12-07
04:21 | 2023-12-07
04:07 | 2023-12-07
04:00 | 2023-12-07
03:56 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24