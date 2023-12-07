"التيار" يتنصل من "ناشطين": لا يمثلوننا

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في ظل استمرار الاشتباك الاعلامي بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من تحسن العلاقة السياسية بين الطرفين، يبدو ان سلسلة اجراءات ستتخذ قريبا.وتقول مصادر مطلعة أن "التيار" أبلغ "حزب الله" أن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثلون موقف "التيار" ولا يعملون او ينشطون ضمن اي من الاطر الحزبية العونية، وان مواقفهم تعبر عنهم فقط.وأشارت المصادر إلى أن الحزب فاتح "التيار" بأن هناك معطيات توحي بأن أحد القياديين الاساسيين في "التيار" بتواصل مع هؤلاء الناشطين ويسعى الى تشجيعهم على انتقاد الحزب بشكل علني، وهذا ما يتسبب بتوتر بين جمهور الطرفين.