بالأسلحة المناسبة.. المقاومة تستهدف عدّة مواقع إسرائيلية

إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم ‏الخميس موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، وموقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مباشرة. ‏

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