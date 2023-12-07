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لبنان

بالأسلحة المناسبة.. المقاومة تستهدف عدّة مواقع إسرائيلية

Lebanon 24
07-12-2023 | 04:41
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إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم ‏الخميس موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، وموقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهم إصابات مباشرة. ‏ 
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