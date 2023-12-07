حفلات رأس السنة في لبنان.. غياب نجوم الصف الأول وهكذا ستكون الأسعار

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أسابيع قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2023 واستقبال عام 2024، ولكن هذه السنة فان الأعياد ستكون مُختلفة، فإلى جانب الأزمة المالية والاقتصادية يواجه لبنان اعتداءات إسرائيلية يومية على بلدات جنوبية مع استمرار الحرب على غزة، تسببت بإلغاء العديد من الحجوزات لمغتربين وسيّاح على حد سواء وخسارة موسم الأعياد الذي كان يُعوّل عليه الكثير، فتلقى الموسم السياحي ضربة قاسية لن يتعافى منها قبل الصيف المُقبل.وعلى الرغم من الأحداث الجارية انطلقت الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد في مختلف المناطق اللبنانية التي ارتدت بمعظمها زينة العيد ولو بشكل خجول، فماذا عن احتفالات رأس السنة؟حتى الساعة إعلانات حفلات رأس السنة خجولة جدا لا بل يُمكن القول بأنها معدومة على عكس الاعوام السابقة. فأين سيحتفل اللبنانيون بالسنة الجديدة وما هي أسعار الحجوزات في المطاعم والفنادق الكبرى وأين سيُحيي الفنانون اللبنانيون هذه المناسبة؟في هذا الإطار، شدد رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في حديث لـ "" على ان لا سياحة حاليا في لبنان، وأضاف: "طالما هناك مناوشات على الحدود وطالما الحرب في غزة لم تنتهِ بشكل نهائي لن يزور أحد لبنان مع وجود مخاوف من قبل المغتربين من إقفال مطار بيروت وعدم إمكانية الخروج من لبنان في حال توسعت رقعة الحرب" .ويشير الأشقر إلى أن "الاستعدادات لموسم الأعياد خجولة جداً وما نشاهده من قتل للأطفال والنساء والدمار الهائل غير مؤاتٍ لإقامة أجواء "احتفالات".واعتبر "ان الأجواء السلبية ليست في لبنان فقط، إنما معممة على دول المنطقة، وهذا ما يجعل إعادة إحياء الموسم متعذرا"، مُشيرا إلى ان "كل الخبراء يؤكدون ان الحرب لن تنتهي قريباً".ولفت إلى ان "بعض المغتربين قد يأتون إلى لبنان و99% منهم سيمضون الأعياد في المنازل ما سيحرّك الأسواق بشكل عام"، مؤكدا ان لا "حفلات كبيرة ليلة رأس السنة في لبنان".واعتبر الأشقر أنه "بعد أيام قليلة قد تتضح خارطة الحفلات حيث قد تُقدم بعض المطاعم على تنظيم حفلات للمناسبة".وأكد الأشقر ان "الهدنة تختلف عن عملية وقف إطلاق نار وفي حال تقرر وقف إطلاق النار في غزة ستتغير المعطيات، ولكن القطاع السياحي لن يستعيد نشاطه قبل بداية فصل الصيف".من جانبه، قال نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم المقاهي الملاهي والباتيسيري خالد نزهة في حديث لـ ": "جنوب لبنان يتعرّض للقصف يوميا ونتضامن مع أهل الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى وعودة النازحين إلى بيوتهم ونحن كنقابة أمام تحديات كبيرة وقررنا ان نتحدى كل الصعوبات والحزن والمآسي وان يبقى لبنان بلد الأعياد والسهر".وشدد على ان "النقابة ولاسيما المطاعم وأماكن السهر يركزون على خلق أجواء الأعياد والاحتفاظ بالموظفين"، وقال: "قررنا المواجهة والصمود خاصة مع ما يتعرّض له القطاع من خسائر فادحة منذ الحرب على غزة والقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان".وكشف نزهة ان "النقابة تحضّر لبرامج تحفيزية خلال موسم الأعياد في ظل استمرار أجواء الحرب وستكون الأسعار في المطاعم وأماكن السهر خلال الميلاد ورأس السنة مدروسة مع عروض خاصة".وتابع: "صحيح اننا نعيش في أجواء من القلق وهي تستنزف القطاع وأرباب العمل والموظفين على حد سواء وسط غياب الرؤية، ولكننا على الرغم من كل الصعوبات لدينا الإرادة ونعمل على إبقاء لبنان على الخارطة السياحية خلال موسم الأعياد."ولفت إلى ان "قطات المطاعم" استعاد خلال موسم الصيف نحو 10 آلاف لبناني هاجروا قسرا خلال الأزمة المالية التي ضربت لبنان منذ عام 2019 ووفّر ما بين 25 و30 ألف وظيفة وشهدنا افتتاح نحو 300 مؤسسة جديدة".وقال: "نعوّل على اللبناني المقيم خلال فترة الأعياد ونراهن على المُغتربين الذين لا يتركون لبنان وإن كانوا هذا العام سيأتون بأعداد قليلة خلال الأعياد نتيجة الظروف الراهنة ونريد إعطاء صورة إيجابية عن لبنان على الرغم من كل الأحزان والمآسي وزرع الفرح في قلوب اللبنانيين، لذا ابتكرنا برامج تحفيزية وقررنا ان تكون الأسعار بمتناول الجميع لتشجيع اللبنانيين وخاصة المُقيمين على ارتياد المطاعم وأماكن السهر بهدف استمرار هذه المؤسسات والا يكون مصيرها الإقفال بعد الأعياد".إذا على الرغم من غياب السياح والمغتربين قررت بعض المؤسسات السياحية ان تستعد لليلة رأس السنة ،وهذه السنة ستكون مختلفة عن السنوات السابقة حيث يُلاحظ ان معظم نجوم الصف الأول لن يكونوا في لبنان وقرروا إحياء حفلات في الخارج.فالفنانة نجوى كرم ستُحيي، إلى جانب الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا ضخما ليلة رأس السنة في دبي.الفنان راغب علامة الذي أجّل جولته إلى كندا وأميركا بسبب حرب غزة، سيُحيي ليلة رأس السنة في البحرين.الفنان عاصي الحلاني سيُحيي حفلة ليلة 30 كانون الأول في ليماسول في قبرص.الفنانة نوال الزغبي ستُحيي ليلة رأس السنة في 31 كانون الأول في المانيا.الحفلات التي تم تحديدها حتى الآن في لبنان، يُحيي الفنان وائل كفوري ليلة رأس السنة في فندق "فينيسيا" في بيروت.الفنان جوزيف عطية سيُحيي حفلا في "أديب بالاس" في منطقة ريفون إلى جانب الفنان بشار الجواد.الفنان فارس كرم سيستقبل العام 2024 في حفل سيُقام في فندق "لو رويال" ضبيه.الفنان ملحم زين سيكون إلى جانب غي مانوكيان في حفلة ستُقام في كازينو لبنان.الفنان مروان خوري والفنان آدم سيقدمان أيضا حفلا في كازينو لبنان.أما حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الذي كان مُقررا في 28 كانون الأول في "الفوروم دي بيروت" فقد تأجل نظرا للأوضاع الراهنة في غزة والجنوب.أما عن أسعار حفلات رأس السنة في المطاعم والفنادق في لبنان وفي جولة سريعة لـ "" تبين ان أسعار هذه السنة ستبدأ اعتبارا من 45 دولارا على الشخص الواحد وصولا إلى 1000 دولار على الشخص الواحد في الفنادق الكبرى.إذا حفلات عديدة ألغيت نظراً للحرب الدائرة في غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان، الا ان اللبناني وكعادته وعلى الرغم من كل الصعوبات يُحب الحياة ويستعد لاستقبال سنة جديدة ولو من خلال حفل متواضع داخل منزله عسى ان يحمل العام الجديد الاستقرار والازدهار والطمأنينة للبنان واللبنانيين.