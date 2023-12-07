صور تستعد لاستقبال الراعي

تستعد مدينة صور منذ الصباح الباكر لاستقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث ستكون المحطة الاولى لزيارته كنسية سيدة البحار المارونية التي غص صالون الاستقبال فيها بالفاعليات السياسية والروحية.

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