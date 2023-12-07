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لبنان
صور تستعد لاستقبال الراعي
Lebanon 24
07-12-2023
|
03:20
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تستعد مدينة صور منذ الصباح الباكر لاستقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث ستكون المحطة الاولى لزيارته كنسية سيدة البحار المارونية التي غص صالون الاستقبال فيها بالفاعليات السياسية والروحية.
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