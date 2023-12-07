البطريرك الراعي للجنوبيين: نحن معكم وإلى جانبكم

إستهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق، زيارته الجنوبية في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور بصلاة في الكنيسة.



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و اضاف: "نحن حرصاء على ان نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وان هذه الحرب مدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الانسانية، وقد اتينا لنعلن السلام. وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل انسان له دور ولا نرضى ان يشوه دور الانسان. نريد ان نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن اخوة، وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية".



وتابع: "كل البلدات تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، و قد اضطر اهالي البلدات الجنوبية الى ترك منازلهم، ونوجه التحية لكل البلدات والاهالي الذين هم اخوتنا واهلنا وندعو لحماية الوطن. وعلينا ان نعمل من اجل القضية الفلسطينية التي عمرها ٧٥ سنة، ونعلن اننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى ان تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم".



وختم الراعي: "هنا، من صور نوجه التحية لاهالي غزة ،وان حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام وسنعمل على ان نكون صانعي السلام".



ثم انتقل من الكنيسة المارونية الى صالونها حيث التقى بالفاعليات والحضور الرسمي. ودعا الراعي في كلمته "من اجل العمل على السلام واعطاء حق الشعوب المقهورة حقوقها"، وقال: "هذه الزيارة التضامنية في ظل الظروف الصعبة هي واجب انساني امام هول ما يحصل وهي من اجل السلام"، مشيراً إلى أن "أجمل عطية اعطاها الرب للانسان هي السلام، وبخاصة ان هذه المنطقة تدفع اثمان حرب لا يوجد فيه اي شعور انساني والتي تدمر وتقتل الاطفال والنساء والشيوخ، ولا نقدر الا ان نأتي الى صور لنقول لكل اهلنا في الجنوب اننا الى جانبكم ومعكم ونتوجه بالتحية لجميع الحضور".و اضاف: "نحن حرصاء على ان نأتي لنحافظ على وحدتنا بتنوعها، وان هذه الحرب مدمرة ليس فقط في غزة بل هي حرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الانسانية، وقد اتينا لنعلن السلام. وبدون سلام لا يوجد حياة، وكل انسان له دور ولا نرضى ان يشوه دور الانسان. نريد ان نقف في وجه الحقد والكراهية والبغض ونحن اخوة، وهذه هي الثقافة اللبنانية الحقيقة وهذه هي الثقافة الروحية الكنسية الحقيقية".وتابع: "كل البلدات تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، و قد اضطر اهالي البلدات الجنوبية الى ترك منازلهم، ونوجه التحية لكل البلدات والاهالي الذين هم اخوتنا واهلنا وندعو لحماية الوطن. وعلينا ان نعمل من اجل القضية الفلسطينية التي عمرها ٧٥ سنة، ونعلن اننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى ان تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم".وختم الراعي: "هنا، من صور نوجه التحية لاهالي غزة ،وان حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام وسنعمل على ان نكون صانعي السلام".ثم انتقل من الكنيسة المارونية الى صالونها حيث التقى بالفاعليات والحضور الرسمي.

وكانت المحطة الثانية للزيارة في كنيسة مارتوما للروم الملكيين الكاثوليك، حيث دخلها والوفد المرافق وسائر الحضور الرسمي على وقع اصوات الاجراس والترانيم الكنسية، ثم اقيمت الصلاة والسلام للشهداء.



والقى المطران جورج اسكندر كلمة رحب فيها بالراعي والحضور، وقال: "ان صور اعتادت على العيش في الظروف الصعبة والتعديات الاسرائلية، حيث كانت مواقف المطران جورج حداد والامام السيد موسى الصدر من اجل السلام العادل، وما نحن الا تواصل لاولئك الكبار. وانتم اتيتم للتضامن الكبير مع اهل الجنوب وكل لبنان لان معاناة النازحين كبيرة والاعتداءات الإسرائيلية والقتل والتدمير مستمر".



ودعا الى الى "إعادة بناء الدولة من اجل الاستقرار والوحدة وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية "، مؤكدا "ان هذا الموقف الوطني هو عمل مميز من اجل احلال السلام والاستقرار وان وتحقيق حل الدولتين هو من اجل السلام ومن اجل كل لبنان". مرحبا بالبطريرك الراعي باسم اللقاء الروحي في صور.



ثم القى البطريرك الراعي كلمة قال فيها: "في ظل الظروف الصعبة نحمل معكم صليب لبنان من اجل التضامن مع كل لبنان وبخاصة مع اللقاء الروحي في صور وسائر الفعاليات".



اضاف: "في هذه المحطة الثانية في الجنوب وباسم مجلس الاساقفة والبطاركة نؤكد اننا معكم صامدون . نحن معكم في حاجاتكم ومعكم من اجل الصمود، رغم كل شيء نصمد بوحدتنا ونعرف ان عدونا يطمح دائما لقضم اراض من لبنان وهذا طموحه منذ زمن. نحن معكم صامدون ومتضامنون ونحمل معكم القضية الفلسطينية، ولكن نشهد حرب ابادة ، ليس فيها رحمة ، هي حرب تدميرية مبرمجة . توجد اصوات في العالم ولكن لا ينتج عنها مواقف تخفف عن الشعب".



واكد "حق الشعب الفلسطيني في ان يقرر مصيره"، وقال: "لا نستطيع ان نتفرج على ابادة شعب، واتينا للتكاتف ومن اجل الصمود".



وهنأ البطريرك الراعي المطران جورج عبدالله على صموده وتعبده، وحيا جميع مطارنة صور ورؤساء الطوائف على الصمود، وقال: "اننا في الجنوب الغالي لا نفرط بها وسنصمد معكم ، ودائما ندفع ثمن ارضنا وهذا تاريخنا. الوطن يجب ان نحفظه. محبتنا للجميع ويدنا معكم. ان الدول لا تبنى بالظلم بل تبنى بالسلام".



ثم تحدث النائب علي خريس فقال: "ان الجنوب المقاوم يتوق الى الوحدة الوطنية ، وانكم يا غبطة البطريرك الراعي تمثلون الوحدة الوطنية، وهذه الزيارة التضامنية تثبت ان كل لبنان في صور، لان صور مدينة المسجد والكنيسة ومدينة الشيخ والمطران ومدينة التعايش والتعاون ".



ونقل تحيات رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري الى البطريرك الراعي والوفد المرافق وسائر الحضور الرسمي . وقال: "العدو الإسرائيلي يعتدي على كل لبنان ويدمر دون شفقة، ويحاول ان يقتل شعبا كاملا في غزة، ومع الاسف هناك اصوات تجهل الفرق ما بين الضحية والجلاد".