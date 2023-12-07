البطريرك الراعي للجنوبيين: نحن معكم وإلى جانبكم

إستهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق، زيارته الجنوبية في كنسية سيدة البحار المارونية في صور بصلاة في الكنيسة.

ثم انتقل الى صالونها فاستقبله عدد من الفاعليات من بينهم بعض النواب.

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وقال الراعي: "السلام عطية إلهية والمنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب، وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم".

وأكد أن "الحرب المدمّرة غير محصورة في غزّة، ونخاف من امتدادها، وما نراه لا يخضع لأي شرعة دولية أو إنسانية ونحن نريد السلام"، مضيفاً: "القرى الجنوبيّة تعيش تبعات الحرب على غزّة، وجئنا لنوجّه تحيّة إلى كلّ أبناء البلدات من دون استثناء، وكنا نتمنّى زيارة مختلف البلدات لكن الأوضاع لا تسمح ".