21
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الملفات اللبنانية مؤجلة.. العين على نتائج المعركة في غزّة
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
07-12-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسير المفاوضات بين القوى السياسية اللبنانية بوتيرة بطيئة نسبياً بالموازاة مع التطورات والحراك الديبلوماسي الذي يطال الاستحقاقات اللبنانية الدستورية المطروحة على الطاولة، سواء ملفّ رئاسة الجمهورية أو ملف قيادة الجيش والتمديد لقائد الجيش جوزاف عون.
Advertisement
لكن مسار التفاوض تحكمه بشكل أو بآخر رغبة القوى السياسية المحلية بمعرفة نتائج المعركة الحاصلة في قطاع غزّة، إذ إن كل الأطراف تعتبر أن ظروفها السياسية والتفاوضية ستكون أفضل في حال انتصار فريقها السياسي أو أقلّه خسارة الفريق المتحالف مع خصومها في لبنان.
وبالرغم من هذا التصور والعملية السياسية المعقّدة والتي تفرض إيقاعاً مُعيّناً من التفاوض الا أن الحديث بين القوى السياسية لا يزال مفتوحاً وتحديداً حول ملفّ قيادة الجيش، إذ إن التمديد للقائد الحالي يُشكّل جسّ نبض لتوازنات القوى في الاستحقاقات الاخرى وتحديداً استحقاق رئاسة الجمهورية.
اليوم، يصطفّ "حزب الله" الى جانب "التيار الوطني الحر" في رفض التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، وهذا بحدّ ذاته يبدّل في توازنات القوى السياسية في الداخل اللبناني ويجعل من حلف "حزب الله" أقوى على اعتبار أنه يُظهر عودة التنسيق والتكامل بين قوى الثامن من آذار وعلى رأسها "الحزب" وبين "التيار الوطني الحر" الذي ابتعد كثيراً في المرحلة الفائتة عن حلفائه وبات يتمايز في العديد من مواقفه وخصوصاً في ملفّ رئاسة الجمهورية.
هذا الأمر سيكون له تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي سيّما إذا وصلت التسوية السياسية بعد حرب غزّة في فلسطين المحتلّة ولبنان الى مرحلة يتقدّم فيها حلفاء "حزب الله" سواء حركة حماس وغيرها في حال انتصارهم في المعركة.وهذا التكامل بين التحالف الكبير الذي يستعيد به "حزب الله" الاكثرية النيابية وبين تحسّن وضعه الاقليمي، سيؤدي الى تبدّل كبير في موازين القوى والى تقدّم "الحزب" سياسياً في الداخل اللبناني.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
14:26 | 2023-12-06
06/12/2023 02:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
03:45 | 2023-12-07
07/12/2023 03:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
07:42 | 2023-12-06
06/12/2023 07:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
10:05 | 2023-12-06
06/12/2023 10:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
11:08 | 2023-12-06
06/12/2023 11:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:52 | 2023-12-07
سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية ونيابية وخدماتية لميقاتي في السرايا
06:10 | 2023-12-07
ميقاتي تعليقا على تقريريّ "رويترز" و"فرانس برس": الاجرام الاسرائيلي لا حدود له
04:38 | 2023-12-07
التقريران النهائيان لوكالتي رويترز وفرانس برس: نيران دبابة إسرائيلية وراء استشهاد عصام العبدالله
03:56 | 2023-12-07
هذا ما أظهره تحقيق "أ.ف.ب" حول الضربة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد عصام العبد الله وجرح 6 آخرين
07:18 | 2023-12-07
رسالة من واشنطن إلى اللبنانيين والإسرائيليين.. ماذا جاء فيها؟
07:01 | 2023-12-07
حادث سير مروع في عكار.. وسقوط قتيل
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
07/12/2023 14:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
07/12/2023 14:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
07/12/2023 14:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24