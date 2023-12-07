Advertisement

لبنان

بري دعا الى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب

Lebanon 24
07-12-2023 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1138494-638375453946437187.jpg
Doc-P-1138494-638375453946437187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 11 كانون الاول 2023 .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول النائب تيمور جنبلاط إلى عين التينة على رأس وفد للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
07/12/2023 14:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
07/12/2023 14:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا للقمة الخليجية (العربية)
lebanon 24
07/12/2023 14:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": انتهاء اجتماع المجلس الحربي دون الإعلان عن تمديد الهدنة
lebanon 24
07/12/2023 14:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

مجلس

اجتماع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2023-12-07
06:10 | 2023-12-07
04:38 | 2023-12-07
03:56 | 2023-12-07
07:18 | 2023-12-07
07:01 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24