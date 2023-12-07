غارات إسرائيلية والزجاج تطاير.. إصابة طلاب في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تضرر المعهد في تبنين وإصابة عدد من الطلاب بجروح طفيفة وذلك بسبب تطاير الزجاج جراء إغارة طائرات العدو الإسرائيلي على منطقة بين بلدتي برعشيت وكونين.

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