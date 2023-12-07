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لبنان

غارات إسرائيلية والزجاج تطاير.. إصابة طلاب في الجنوب

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تضرر المعهد في تبنين وإصابة عدد من الطلاب بجروح طفيفة وذلك بسبب تطاير الزجاج جراء إغارة طائرات العدو الإسرائيلي على منطقة بين بلدتي برعشيت وكونين. 
 
 
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الجنوب

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