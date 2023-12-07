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لبنان

غارة إسرائيلية قرب المنازل.. الصاروخ سقط ولم ينفجر

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة اسرائيلية أغارت قرب المنازل في منطقة الزلاقة في بلدة السلطانية، إلا أن الصاروخ لم ينفجر. 
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الزلاقة

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