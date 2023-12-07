بيرم تسلم خطة اللجنة الفنية لإنقاذ الضمان

اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم مع اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسلّم من أعضائها الخطة المبدئية لإنقاذ الضمان،" وهي خطة تشكل "خطوة علمية متقدمة لتطوير الصندوق واصلاحه" وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.

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وقد أوصى الوزير بيرم بتنفيذها قريبا بالتعاون مع المدير العام للضمان ومجلس الادارة.



على صعيد اخر اجتمع الوزير بيرم اليوم مع وفد من UNDP برئاسة نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي محمد صالح ، وقد استمع الوفد باهتمام بالغ الى شرح الوزير عن ان وزارة العمل من الوزارات الاوائل التي وضعت خطة ثلاثية من العام 2022 الى العام 2025 من اجل الحوكمة والتحول الرقمي وتدريب الشباب .



كما أعلن صالح " كامل الاستعداد للتعاون "، حيث تم الاتفاق على تعيين مندوبين من المنظمة والوزارة للمتابعة والتنفيذ على مراحل، كما التزم ممثل المنظمة تسليم وزارة العمل "كورسات" دورات تطويرية للشباب اللبناني بما يغطي 2000 مستفيد مجاناً وسيغلن عنها في مؤتمر صحافي قريبا.



وتطرق الوزير بيرم الى وجوب قيام المنظمات الدولية بإدانة حرب الإبادة في غزة.