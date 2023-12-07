21
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعميم صورة مطلوب بجرائم نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
Lebanon 24
07-12-2023
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
بناءً على محاضر ادّعاء وردت إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، مقدّمة من ضحايا تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل شخصٍ مجهول الهويّة، عبر تطبيق "Messenger"، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه بتاريخ 5-12-2023، في بلدة عين وزين الشّوفيّة، ويدعى:
Advertisement
س. ف. (من مواليد عام 1989، لبناني)
الذي اعترف أنّه استخدم اسمين وهميّيَن، روي أبو عيّاش أو سام أبو عيّاش، على حساب إلكتروني باسم (SAM SAM)، عبر تطبيق "FACEBOOK"، وأوهم ضحاياه، من خلال عمليات احتياليّة نفّذها، أنّه قادر على تأمين فرص عمل لهم في ألمانيا، أو استثمار أموالهم ومجوهراتهم لديه للكسب وتحقيق أرباح. وبعد مراجعة هاتفه الخلوي، تبيّن وقوع العديد من الأشخاص ضحيّة أعماله الاحتياليّة.
لذلك، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بعقلين - الشّوف، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
"لا دولارات".. إليكم هذا الخبر
14:26 | 2023-12-06
06/12/2023 02:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا "الآتي أعظم": سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس الأعياد بحسب الأب خنيصر
03:45 | 2023-12-07
07/12/2023 03:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتعرّض لحادث سير مروّع... وهذا أوّل ما قاله بعد نجاته
07:42 | 2023-12-06
06/12/2023 07:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
Lebanon 24
خبر مُحزن يهزّ منطقة لبنانيّة... العثور على جثتين لشابتين
10:05 | 2023-12-06
06/12/2023 10:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
Lebanon 24
بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!
11:08 | 2023-12-06
06/12/2023 11:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:52 | 2023-12-07
سلسلة اجتماعات ولقاءات وزارية ونيابية وخدماتية لميقاتي في السرايا
06:10 | 2023-12-07
ميقاتي تعليقا على تقريريّ "رويترز" و"فرانس برس": الاجرام الاسرائيلي لا حدود له
04:38 | 2023-12-07
التقريران النهائيان لوكالتي رويترز وفرانس برس: نيران دبابة إسرائيلية وراء استشهاد عصام العبدالله
03:56 | 2023-12-07
هذا ما أظهره تحقيق "أ.ف.ب" حول الضربة الإسرائيلية التي أدت لاستشهاد عصام العبد الله وجرح 6 آخرين
07:18 | 2023-12-07
رسالة من واشنطن إلى اللبنانيين والإسرائيليين.. ماذا جاء فيها؟
07:01 | 2023-12-07
حادث سير مروع في عكار.. وسقوط قتيل
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
07/12/2023 14:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
07/12/2023 14:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
07/12/2023 14:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24