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لبنان

تعميم صورة مطلوب بجرائم نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 05:50
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صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

بناءً على محاضر ادّعاء وردت إلى مفرزة بيت الدّين القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، مقدّمة من ضحايا تعرّضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل شخصٍ مجهول الهويّة، عبر تطبيق "Messenger"، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة المشتبه فيه، وتوقيفه بتاريخ 5-12-2023، في بلدة عين وزين الشّوفيّة، ويدعى:
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 س. ف. (من مواليد عام 1989، لبناني)
الذي اعترف أنّه استخدم اسمين وهميّيَن، روي أبو عيّاش أو سام أبو عيّاش، على حساب إلكتروني باسم (SAM SAM)، عبر تطبيق "FACEBOOK"، وأوهم ضحاياه، من خلال عمليات احتياليّة نفّذها، أنّه قادر على تأمين فرص عمل لهم في ألمانيا، أو استثمار أموالهم ومجوهراتهم لديه للكسب وتحقيق أرباح. وبعد مراجعة هاتفه الخلوي، تبيّن وقوع العديد من الأشخاص ضحيّة أعماله الاحتياليّة.

لذلك، تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بعقلين - الشّوف، أو الاتصال على أحد الرقمَين: 300216-25 أو 300187-25 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.
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