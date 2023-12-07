الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات ضد حزب الله داخل لبنان

تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف، اليوم الخميس، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، في مشهد بات متكررا بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في غزة قبل شهرين.

وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه استهدفوا، صباح اليوم، موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان "بالأسلحة المناسبة"، وحققوا فيهما "إصابات مباشرة".

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في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان باتجاه إسرائيل، ورد على مصادر النيران.



وأضاف الجيش في بيان، أن مقاتلاته ضربت سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية، تشمل بنى تحتية ومواقع إطلاق ومواقع عسكرية.