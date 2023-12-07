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لبنان

لبنان يبرز عالمياً من جديد.. "المنقوشة" على لائحة "اليونيسكو"

Lebanon 24
07-12-2023 | 06:21
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أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" لائحتها للتراث غير المادي للبشرية لعام 2023، التي شملت "المنقوشة اللبنانية" و"الدبكة الفلسطينية". 

وتضمنت لائحة "اليونسكو" عددا من الدول العربية بينها:
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سوريا: نفخ الزجاج التقليدي
لبنان: المنقوشة
العراق، الجزائر، مصر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، تونس، واليمن: الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس)
فلسطين: رقصة الدبكة التقليدية
الإمارات، عمان، السعودية: طبق الهريس
موريتانيا: مهادرا، نظام مجتمعي لنقل المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الشفهي
 
السودان: موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف
العراق: المهارات والفنون الحرفية التقليدية في مبنى المضيف (روسيا اليوم) 

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