لبنان يبرز عالمياً من جديد.. "المنقوشة" على لائحة "اليونيسكو"





وتضمنت لائحة "اليونسكو" عددا من الدول العربية بينها:

Advertisement

سوريا: نفخ الزجاج التقليدي أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" لائحتها للتراث غير المادي للبشرية لعام 2023، التي شملت "المنقوشة اللبنانية" و"الدبكة الفلسطينية".وتضمنت لائحة "اليونسكو" عددا من الدول العربية بينها:نفخ الزجاج التقليدي

لبنان: المنقوشة

العراق، الجزائر، مصر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، تونس، واليمن: الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس)

فلسطين: رقصة الدبكة التقليدية

الإمارات، عمان، السعودية: طبق الهريس

موريتانيا: مهادرا، نظام مجتمعي لنقل المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الشفهي

السودان: موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف

العراق: المهارات والفنون الحرفية التقليدية في مبنى المضيف (روسيا اليوم)