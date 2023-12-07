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لبنان

قائد الجيش استقبل وفداً من المجلس العام الماروني

Lebanon 24
07-12-2023 | 06:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وفداً من أعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى  لتأكيد دعمهم للمؤسسة العسكرية كصمام الأمان للدولة والمواطنين، وبخاصة في الوقت الراهن. 
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واستنكر الوفد  "الحملات التحريضية التي يتعرّض لها قائد الجيش"، معبّرين عن "رفضهم الفراغ في مركز القيادة أو التعيين في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، بخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة في تاريخ لبنان، إذ إن العماد عون موضع ثقة لدى اللبنانيين كافة".

تداول الوفد مع قائد الجيش أوضاع المؤسسة العسكرية عمومًا، وفي أوضاع الجنوب اللبناني خصوصًا، مُثنين على "الجهود والحكمة الواضحين من القيادة والضباط والعناصر في ضبط إيقاع التوتر الأمني وفي محاولة توفير الأمن والأمان". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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