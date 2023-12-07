في طليا.. مركز الشؤون الاجتماعية يتعرض للسرقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا، بعد منتصف ليل امس، على سرقة محتويات مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة طليا البقاعية.

وحضرت قوة من فصيلة البلدة في قوى الامن الداخلي وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين.