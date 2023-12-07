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لبنان

في طليا.. مركز الشؤون الاجتماعية يتعرض للسرقة

Lebanon 24
07-12-2023 | 06:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا، بعد منتصف ليل امس، على سرقة محتويات مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة طليا البقاعية.
 
وحضرت قوة من فصيلة البلدة في قوى الامن الداخلي وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين. 
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طليا

الشؤون الاجتماعية

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