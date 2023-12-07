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لبنان

وزير البيئة يواصل لقاءاته في خلال مشاركته في مؤتمر المُناخ في دبي

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:01
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شارك وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين مع اعضاء من الوفد اللبناني في الجلسة الختامية للاسبوع الاول من مؤتمر المناخ حيث باشرت الدول الاعضاء رفع اقتراحاتها لرئاسة المؤتمر.

وعقد وزير البيئة اجتماعاً مثمراً مع المديرة الإقليمية في البنك الدولي مسكي برهان في دبي وناقش معها التعاون القائم بين وزارة البيئة والبنك الدولي في عدة مشاريع سيتم اطلاقها قريباً حول إدارة النفايات الصلبة ومكافحة حرائق الغابات، والاتفاق على اطلاق التقرير الاول حول "التغير المناخي والتنمية في لبنان" في اوائل العام المقبل.
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كذلك التقى الوزير ياسين رئيس مشروع "العمل من اجل المناخ في جنوب المتوسط" نجيب أمين وهو مشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي ،وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون لمساعدة 46 بلدية في لبنان على وضع خطط ومشاريع للتكيف مع التغير المناخي وضمها ل "ميثاق رؤساء مدن البحر المتوسط".

 
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