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لبنان

حادث سير مروع في عكار.. وسقوط قتيل

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع بين دراجة نارية وسيارة عند مفرق السمونية بإتجاه تل عباس في عكار نتج عنه قتيل. 
 
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