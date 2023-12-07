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لبنان

حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا تُوفي عدنان خلال عمله في عكار

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو عدنان قرحاني اثر سقوط سيارته في منطقة منحدرة في منطقة برقايل العكارية وذلك أثناء قيامه بعمله. 
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