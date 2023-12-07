Advertisement

لبنان

إقفال ميني ماركت بالشمع الاحمر

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1138559-638375578101396165.jpg
Doc-P-1138559-638375578101396165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "لبنان 24" أن المديرية العامة للأمن العام استكملت حملتها بإقفال المحلات التي يديرها سوريون مخالفون لنظام العمل والاقامة في طرابلس.
 
وقام مركز امن عام زغرتا بإقفال ميني ماركت بالشمع الاحمر يديرها سوري بطريقه مخالفة. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مولوي عرض والنائب كبارة لشؤون مدينة طرابلس
lebanon 24
07/12/2023 16:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وتضارب في قصر العدل في طرابلس
lebanon 24
07/12/2023 16:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بوشكيان: الصناعة في لبنان هي طرابلس ويجب أن تكون منصة إقتصادية
lebanon 24
07/12/2023 16:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إقفال محلين لبيع الالبسة الجاهزة وختمهما بالشمع الأحمر
lebanon 24
07/12/2023 16:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24

زغرتا

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-12-07
09:44 | 2023-12-07
09:24 | 2023-12-07
09:17 | 2023-12-07
09:02 | 2023-12-07
08:47 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24