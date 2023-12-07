إقفال ميني ماركت بالشمع الاحمر

افادت مندوبة "لبنان 24" أن المديرية العامة للأمن العام استكملت حملتها بإقفال المحلات التي يديرها سوريون مخالفون لنظام العمل والاقامة في طرابلس.

وقام مركز امن عام زغرتا بإقفال ميني ماركت بالشمع الاحمر يديرها سوري بطريقه مخالفة.