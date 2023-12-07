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لبنان

وزير الطاقة عاد الى بيروت بعد اختتام لقاءاته ضمن قمة تغير المناخ في دبي

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:16
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 إختتم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مشاركته في قمة تغير المناخ التي انعقدت في مدينة دبي، حيث القى كلمة لبنان خلال الطاولة المستديرة التي ضمت أكثر من 50 وزير طاقة من بلدان العالم، اضافة إلى كبار مسؤولي الطاقة في الإتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الدولية (IEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
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وشدد الوزير فياض في كلمته على "الإصلاحات التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه لجهة رفع الدعم عن سعر المحروقات النفطية وأسعار الطاقة في لبنان مما خفّض إستهلاك المحروقات النفطية بـ40 بالمئة وحسّن المتانة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان التي أصبحت قادرة على لعب دور الشريك المشتري للطاقة من المستثمرين في القطاع"، داعياً كل الأطراف الدولية لـ"فك الحصار المالي المفروض على لبنان لناحية العمل لتأمين الإستثمارات اللازمة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة"، مؤكداً ان لبنان "ضاعف اكثر من ثماني مرات ما هو مطلوب عالمياً بما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتحددة كما خُفضت الفاتورة النفطية اكثر من 40 بالمئة"، مشددا على "ضرورة ايجاد مستثمرين في موضوع الطاقة المتجددة".

كما شارك الوزير فياض في حوار حول "السوق العربية المشتركة لقطاع الكهرباء" بتنظيم من جامعة الدول العربية، حيث أكد "أهمية الربط العربي على مستوى خطوط النقل بهدف تأمين استدامة الكهرباء الى كل المواطنين على مساحة العالم العربي"، مفنِّداً "وضع قطاع الطاقة في لبنان والدور الكبير الذي تلعبه سوريا في ربط لبنان مع كل من مصر والأردن"، داعياً الى "إعادة الإعتبار لسوريا داخل العالم العربي كونها المنفذ الوحيد للبنان بإتجاه شبكات الطاقة العربية".

كذلك إجتمع فياض على هامش المؤتمر، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا الذي أعلن "بدء العمل بصندوق جديد للتنمية الطاقوية بقيمة 4 مليار دولار أميركي، وتم التوافق بينهما على "ضرورة أن يعمل لبنان على تحضير الملفات اللازمة للإستفادة من هذا الصندوق في دعم القطاع الخاص فيه وبناء محطات إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية".

الى ذلك عقد فياض والوفد المرافق إجتماعات عدة مع كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط، لفت في خلالهم الى "نية لبنان الصادقة في التحول التدريجي السريع بإتجاه الطاقة المستدامة".

وقبيل عودته الى لبنان، إلتقى فياض على هامش القمة المبعوث الرئاسي الأميركي حول المناخ جون كيري حيث أكدا "ضرورة وضع كل الجهود لتخفيف الآثار المدمِّرة لموضوع التغير المناخي".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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