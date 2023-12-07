بوشكيان قيّم نتائج زيارته الهند مع السفير شيخ

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قيّم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع سفير الهند في لبنان محمد نور الرحمن شيخ زيارته الهند قبل شهر تقريباً، ومشاركته في مؤتمر دولي حول الغذاء، ولقائه المسؤولين الهنود في الحكومة وفي القطاع الخاص.وكان التوافق قائماً على إيجابية الزيارة والنتائج المثمرة التي نجمت عنها لجهة تأكيد تقوية العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد، والتحضير لاتفاقية تعاون بين وزارتي الصناعة في كلا الدولتين.