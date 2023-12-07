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لبنان

مولوي عرض والنائب كبارة لشؤون مدينة طرابلس

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:29
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 عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مع النائب كريم كبارة في مكتبه اليوم للاوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس على المستويات كافة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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