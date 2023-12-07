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لبنان
بري بحث في آخر التطورات مع تيمور جنبلاط
Lebanon 24
07-12-2023
|
08:38
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع النائب تيمور جنبلاط في آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة في ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، إضافة الى بحث أطر التعاون والتنسيق المشترك بين كتلتي التنمية والتحرير واللقاء "الديموقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي وحركة "أمل" في مختلف المجالات.
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وبعد اللقاء قال النائب أكرم شهيب: "تشرفنا برفقة رئيس اللقاء "الديموقراطي" والزملاء وقيادة الحزب بزيارة دولة الرئيس، وفي ملف الرئاسة، نحن والرئيس بري وكثر نؤمن بأن الحوار هو الطريق الاقصر والكفيل وحده بانتاج رئيس للجمهورية ولإعادة تفعيل عمل المؤسسات حفظا للأمن وحماية لما تبقى من مواقع منتجة في هذا البلد".
كما بحث الرئيس بري مع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
واستقبل بري عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطاالله الذي سلمه دعوة للمشاركة بمنتدى البلديات حول النزوح السوري الذي ينظمه التيار الوطني الحر في الربوة في السادس عشر من الشهر الحالي .
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11 كانون الأول 2023 .
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