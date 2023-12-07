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لبنان

لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الحريري الجامعي تعلن تعليق اضرابها

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:42
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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيان، أنه "بعد انتهاء التحرك المطلبي الذي نفذه العاملون في المستشفى صباح اليوم وأدى إلى رفع الصوت عاليا ولفت نظر المعنيين إلى ما يمرون به من صعاب والتواصل المباشر والغير مباشر معهم، عودة انتظام العمل في المستشفى إلى وضعه الطبيعي في كل أقسامه بدءا من بعد ظهر اليوم، على أمل إيجاد الحلول المناسبة وتسديد المستحقات بشكل فوري منعا لمعاودة التحركات والتصعيد لا سمح الله إذا ما دعت الحاجة".
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وثمّنت اللجنة "وقوف العاملين الشجعان والمضحين إلى جانب حقوقهم بكل وتفان وإصرار"، مقدرة "تفاعل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس ألابيض وتعاونه لحلحلة الأزمة الراهنة عبر اتصالاته وتدخله المباشر، ويبقى الشكر موصولا لرئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة أسمر والوفد المرافق لحضوره لهذا التحرك، وهو الذي لم يوفر فرصة إلا ووقف مع حقوقنا وشارك بأغلب تحركاتنا وفتح كل قنوات التواصل مع المعنيين لإيصالنا إلى بر الأمان".

وختمت اللجنة معلنة الى أن اجتماعاتها "ستبقى مفتوحة لحين تسديد الحقوق كافة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه وفي الوقت المناسب".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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