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لبنان

صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج

Lebanon 24
07-12-2023 | 08:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي صدم الشاب رامي الحاج من سكان بلدة مشمش العكارية. 
يُذكر ان الحاج توفي قبل عدة أيام جراء تعرضه لحادث صدم على اوتوستراد جونية - بيروت. 
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