شهيد في جنوب لبنان.. هذا ما حصل على طريق بلدة رميش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد شخص وإصابة آخر بعد انقلاب فان كان يقل عمالاً لدى اليونيفيل في بلدة رميش الجنوبية.

وعُلم أن الحادث حصل لحظة هروب سائق الفان من القصف التي تعرضت له البلدة.

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