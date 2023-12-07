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لبنان

شهيد في جنوب لبنان.. هذا ما حصل على طريق بلدة رميش

Lebanon 24
07-12-2023 | 09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد شخص وإصابة آخر بعد انقلاب فان كان يقل عمالاً لدى اليونيفيل في بلدة رميش الجنوبية.
 
وعُلم أن الحادث حصل لحظة هروب سائق الفان من القصف التي تعرضت له البلدة. 
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وعملت فرق الاسعاف في الصليب الأحمر على نقل الاصابات إلى المستشفيات. 
 
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