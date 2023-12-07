إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟

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تبيّن أنَّ معظم محطات المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية بدأت إعتباراً من اليوم بتوقيف تقاضي أموال البنزين من المواطنين عبر البطاقات المصرفيّة (الفيزا كارد).ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أكد في إتصال أجراه مع "لبنان24" الأمر الذي حصل ضمن المحطات، وقال: "آسفون وعلى مضض السير بتلك الخطوة التي جاءت بعد إجراءات اتخذتها وزارة المال ولا علاقة للنقابات بها".وختم: "نأمل أن تكون هناك إجراءات جيدة من الدولة تريح المواطن والموزعين والمحطات وتحديداً مع مطلع العام الجديد".