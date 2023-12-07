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لبنان

نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت

Lebanon 24
07-12-2023 | 09:44
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نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو قوله إن "حزب الله سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس إذا شن حربا شاملة". 
 
 
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