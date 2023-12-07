نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو قوله إن "حزب الله سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس إذا شن حربا شاملة".

Advertisement