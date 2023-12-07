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لبنان

نقابة المحامين في طرابلس: اعتداء يطال مهنة المحاماة ككل

Lebanon 24
07-12-2023 | 09:57
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 اصدر مجلس نقابة المحامين في طرابلس بيانا اشار فيه الى ان المجلس "يُدين ويستنكر أشد الإستنكار الإعتداء على الزميل الأستاذ عاصم البعريني في معرض تأديته مهنته وبلباس المحاماة من قبل الخصوم بالدعوى ومن كان برفقتهم خارج غرفة المحكمة في قصر عدل طرابلس".
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وأكد أن "هذا الاعتداء يتجاوز الزميل البعريني ليطال جميع المحامين ومهنة المحاماة ككل في لبنان، رسالةً ودوراً  ولأن العدالة يجب أن تصان ويحمى أهلها وبما أن هذا الإعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقدسية حقّ الدفاع وقيم القانون والحق وهيبة قصور العدل، وبالتالي فإنّ نقابة المحامين في طرابلس تتضامن بالمطلق مع الزميل البعريني، وتهيب بالسلطة القضائية التحرك واتخاذ إجراءات سريعة لتوقيف المعتدين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم والعمل على منع تكرار هذه الممارسات داخل قصور العدل حمايةً للمحامي والمواطن وحفاظاً على حسن تطبيق القانون".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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