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لبنان

قاسم بحث مع طوني فرنجية في التطورات في غزة وجنوب لبنان

Lebanon 24
07-12-2023 | 10:05
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 استقبل نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم النائب طوني فرنجية يرافقه القياديان في تيار "المرده" شكيب خوري وبيار بعقليني والمحامي انطوان فنيانوس، في حضور عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد الخنسا، حيث تناولوا المواضيع العامة والسياسية الداخلية والإقليمية وخاصة موضوع تطورات الوضع في غزة وجنوب لبنان.
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