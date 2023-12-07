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لبنان
في طرابلس.. توقيف شخصين من الجنسية السورية
Lebanon 24
07-12-2023
|
10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في معلومات الامن العام أوقفت كلاً من المدعو "ع.ك.ح" و "ع.ه.ح" من الجنسية السورية داخل احد المستودعات في منطقة زيتون ابي سمراء في طرابلس.
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