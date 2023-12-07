في طرابلس.. توقيف شخصين من الجنسية السورية

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القوة الضاربة في معلومات الامن العام أوقفت كلاً من المدعو "ع.ك.ح" و "ع.ه.ح" من الجنسية السورية داخل احد المستودعات في منطقة زيتون ابي سمراء في طرابلس.





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