شيخ العقل تسلم ورقة للتفاهم الوطني من "التيار الوطني الحر"

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة، وفدا من "التيار الوطني الحر"، الذي سلّمه ورقة التيار "بأفكار خمسة بغية التوصل الى تفاهم وطني حولها"، والتي ترتكز على الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقّه في دولته ومقاومته، وتأكيد حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه أي اعتداء، والإسراع في إعادة تكوين السلطة بتوافق وطني، واعتبار ملف النزوح السوري امرا ملحّا للمعالجة، واستعادة حقوق لبنان بمواجهة إسرائيل. كما تنصّ الوقة أيضا، على الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية.كما استقبل الشيخ أبي المنى وفدا من الهيئة الإدارية ل"تجمع الجمعيات النسائية في الجبل" برئاسة السيدة فريدة الريّس، لشكره على رعايته "معرض بيروت للمنتجات القروية" الذي أقيم في قصر الأونيسكو أخيرا، والذي شكّل باكورة الأنشطة التي جسّرت الريف بالمدينة. وطالب الوفد سماحة شيخ العقل في كتاب، ان "يتحوّل المعرض الى معرض دائم وتوفير المكان المناسب له، وإقامة دورات متتالية حول جودة الصناعة، والسعي لإيجاد أسواق محلية وخارجية لتصريف الإنتاج، واستقطاب المستهلك "الببيروتي" خصوصا، واعتماد شهر تشرين الأول موعدا دائما له".كذلك استقبل رجل الاعمال الشيخ علي عبد اللطيف.وبعد الظهر استقبل ابى المنى وفداً من جامعة البلمند برئاسة د. الياس الورّاق ضم نائبي الرئيس، د. سليم كنعان ود. سامي عازار، مديرة حرم سوق الغرب د. حبوبة عون، مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة د. ايليا ايليا ود. سهيل مطر، وتناول اللقاء البحث بالهموم التربوية والوطنية في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة. وقدم د. الورّاق لسماحته كتابا خاصا عن الجامعة.كما استقبل الاستاذ في الجامعة الأميركية د. مكرم رباح والسيدين عدنان الحسنية وغسان مهنا.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه وفدا كبيراً من مشايخ واهالٍ من بلدة بريح الشوف.