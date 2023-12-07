كان على متن "فان" لنقل الركاب.. قوى الأمن أوقفت شخصاً على حاجز ضهر البيدر وهذا ما ضبطته بحوزته

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:بتاريخ 3-12-2023، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي على مسلك بيروت – البقاع، المدعو:إ. أ. (مواليد عام 1979، لبناني)وذلك على متن فان لنقل الركاب.بتفتيشه والمركبة الآلية، تم ضبط دراجة نوع "سويت" لون أسود، كمية من مادة حشيشة الكيف، /116/ حبة كبتاغون، /8/ حبات ترامادول، /4/ حبات لون أحمر مجهولة النوع، ورق لف سجائر.باستماعه، اعترف ان الدراجة الآلية مسروقة.أودع الموقوف مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.