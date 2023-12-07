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لبنان

غارة إسرائيليّة على منزل وبلدات تتعرّض للقصف... هكذا يبدو الوضع في جنوب لبنان

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسيّرة إسرائيليّة قصفت أطراف بلدة عيتا الشعب بصاروخين.
 
كذلك، أغارت مسيّرة للعدوّ على منزل، شرق بلدة شيحين، من دون تسجيل إصابات.
كما قصفت مدفعيّة العدوّ أطراف بلدة يارون ومارون الراس وسهل الخيام‬⁩.
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وذكرت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش الإسرائيليّ ألقى قذائف ضوئيّة فوق أطراف الناقورة.
 
إلى ذلك، أشارت إلى أنّ العدوّ استهدف طاقم الإسعاف التابع لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في القطاع الغربي، من دون سقوط إصابات.
 
 
وصدر عن غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية البيان التالي:

"إستهدفت مسيرة إسرائيلية أحد مراكز الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في القطاع الغربي، ولم تسفر الغارة عن سقوط أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.
مع اصرار العدو الاسرائيلي التعرض واستهداف طواقم الاسعاف الاولي في الجمعية، نؤكد على الاستمرار بعملنا الانساني والبقاء الى جانب اهلنا رغم هذا العدوان الوحشي".
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