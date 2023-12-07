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لبنان
إميل لحود: حزب الله سيحول تل أبيب لملاعب كرة قدم
Lebanon 24
07-12-2023
|
11:51
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اعتبر النائب السابق إميل لحود في بيان، صريحات بنيامين نتنياهو أن حزب الله سيحوّل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس إذا شنّ حرباً شاملة يشبه صاحبه بحجم تفاهته.
وقال "هو يدرك تماماً أنّه لحظة اندلاع حرب شاملة ستتحوّل تل أبيب وحيفا وغيرهما من المناطق المحتلة إلى ملاعب كرة قدم".
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وتوجه إلى نتنياهو بالقول: "كفى تهديداً فارغاً، فالجميع يدرك بأنّ هذا الكلام هدفه تحريض الرأي العام اللبناني ضدّ حزب الله، وهو أمرٌ فات أوانه بعد أن تابع العالم أجمع حجم إجرامكم بحقّ المدنيّين، وخصوصاً الأطفال، الفلسطينيّين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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