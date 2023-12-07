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لبنان

إعتراف إسرائيليّ... هذا ما فعله صاروخ لـ"الحزب" أُطلق اليوم

Lebanon 24
07-12-2023 | 11:53
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أعلنت الطوارئ الإسرائيلية، أنّ القصف الذي شنه "حزب الله" اليوم الخميس، أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما في بلدة فسوطة في الجليل الأعلى، على بعد نحو 3 كلم من قرية متات المتاخمة للحدود اللبنانية، والتي أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّها تعرضت لهجوم صاروخيّ. (روسيا اليوم)
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