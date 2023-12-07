حجار: أي خلل في تأمين الدعم لبرامج المساعدات الاجتماعية تبعاته خطيرة

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، على مدى ساعتين، اجتماع اللجنة التسييرية الدوري للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الإجتماعية، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان وفريق عمله، مستشار رئيس الحكومة الدكتور سمير ضاهر، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي، كندا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والفريق الاستشاري لبرامج المساعدات الاجتماعية في الوزارة.

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وعرض الاجتماع أبرز التطورات التقنية المتعلقة بالبرنامج، إضافة إلى الاتفاق على خارطة طريق لدمج برنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا لتنظيم موضوع المساعدات الاجتماعية، التي تستهدف الأسر اللبنانية الأكثر فقرا.



خلال المداخلات، أوضح عدد من ممثلي الدول المانحة بصراحة مواجهتهم صعوبات تحد من الاستمرار في تمويل البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، مع العلم بأن الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يشل البلد، إضافة إلى استمرار تأثيرات أزمة النزوح السوري.



بدوره، أوضح حجار أن "أي خلل في تأمين الدعم لبرامج المساعدات الاجتماعية ستكون له تبعات خطيرة وسيسبب باهتزاز الاستقرار الاجتماعي للبنانيين".



ودعا الأطراف الأساسيين إلى "تحديد اجتماعٍ طارئ قبل يوم الثلثاء المقبل لإيجاد حل لهذه المشكلة".