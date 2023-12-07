أطلقوا النار عليه وسرقوا دراجته الناريّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على المواطن السوريّ م.ح، في محلة الخناق في طرابلس، وأصابوه بطلق ناريّ في قدمه، ومن ثمّ سرقوا دراجته الناريّة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

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