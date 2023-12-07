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لبنان
أطلقوا النار عليه وسرقوا دراجته الناريّة
Lebanon 24
07-12-2023
|
13:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على المواطن السوريّ م.ح، في محلة الخناق في طرابلس، وأصابوه بطلق ناريّ في قدمه، ومن ثمّ سرقوا دراجته الناريّة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
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