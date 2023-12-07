حواجز لقوى الأمن... ما الذي تشهده طرابلس؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من قوى الأمن الداخلي، أقامت الحواجز مساء اليوم، في شوارع عدّة من مدينة طرابلس، للتدقيق في هويّة المارة، والتفتيش عن الممنوعات، وتطبيق قانون السير، وضبط المخالفات.

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