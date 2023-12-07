عمليّة عسكريّة نفذّها "الحزب" مساء اليوم... هذه تفاصيلها

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه أثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على احدى الرافعات في موقع ‏الراهب، مساء اليوم، استهدفهما مقاتلو "المقاومة الإسلامية" بالصواريخ الموجّهة، ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين. ‏

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