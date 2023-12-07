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لبنان

"سرايا القدس" تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:14
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أعلنت "سرايا القدس"، مساء اليوم الخميس، استشهاد اثنين من مقاتليها في جنوب لبنان.


وقالت في بيان: "استشهد محمد أحمد صالح (31 عام) "أبو صالح" ومالك أحمد عمر ( 27 ) "أبو حسين"، من كتيبة "الشهيد علي الأسود"، على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".
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