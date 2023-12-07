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لبنان

بالصور... قرارٌ مهمّ لوزير الماليّة يتعلّق بالمديرية العامة للشؤون العقاريّة

Lebanon 24
07-12-2023 | 14:45
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صدر عن وزير المالية يوسف خليل، قرار يتعلق بتسيير العمل في المديرية العامة للشؤون العقارية.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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