إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم

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مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انفي شهره الثالث يدخل العدوان على قطاع غزة حيث يبدو واضحا أن إسرائيل مطلقة اليدين في الإبادة الجماعية والتدمير الشامل. ورغم انفلات اعتداءاته جوا وبحرا وبرا يزداد العدو غرقا في المستنقع الغزاوي حيث يتلقى جيشه ضربات قوية رفعت حصيلة قتلاه إلى تسعين عسكريا منذ بدء العمليات البرية باعتراف قوات الإحتلال نفسها.أما آخر الإنجازات المزعومة التي حاول بنيامين نتنياهو التسويق لها فكانت تتصل بمحاصرة قواته منزل الزعيم الحمساوي يحيى السنوار لكن هذه المزاعم سقطت بضربة قاضية وجهتها وسائل الإعلام العبرية عندما كذبت رئيس الحكومة.ضربة أخرى تلقاها كيان العدو عندما لوح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة التاسعة والتسعين من ميثاق المنظمة للمرة الأولى في ولايته.هذا الأمر أغضب العدو فانبرى وزير خارجيته إيلي كوهين مهاجما الأمين العام ومعتبرا أن ولايته تهديد للسلم العالمي.على الجبهة اللبنانية الجنوبية لم يتبدل المشهد الميداني من حيث الإعتداءات الإسرائيلية وردود المقاومة.وفي شأن متصل خلصت تحقيقات أجرتها وكالتا رويترز وفرنس برس إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت المصور عصام العبدالله واصابت آخرين في الثالث عشر من تشرين الأول بإطلاق قذيفتين بينما كان الصحافيون يقومون بعملهم في علما الشعب.وقد أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن استهداف الصحافيين يستدعي تحقيقا في جريمة حرب.وفي الجنوب اليوم زيارة لمدينة صور قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي للتضامن مع الجنوبيين ولاسيما النازحين.وخلال الزيارة قال البطريرك إننا نزور المرجعيات الدينية في المدينة كي نقول للجنوبيين: نحن إلى جانبكم وأعرب عن تخوفه من امتداد الحرب.على المستوى السياسي الداخلي برزت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة المكتب تعقد الإثنين المقبل ويفترض أن تحيط بجدول أعمال الجلسة العامة التي قد يدعو الرئيس بري إلى عقدها لاحقا في ظل عدم البت بموضوع قيادة الجيش.وقد استقبل رئيس المجلس وفدا من الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط.ولفت عضو الوفد النائب أكرم شهيب إلى حرص الرئيس بري على المؤسسة العسكرية مشددا على أنه سيدير الجلسة بنجاح وحكمة.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيسخونة الميدان في الجنوب تقابلها سخونة سياسية في الداخل . فالجبهة الحدودية ملتهبة ، وتشهد تصعيدا كبيرا متدحرجا لا يدري أحد كيف ينتهي . وقد برز في السياق ما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو ، وفيه ان بيروت وجنوب لبنان سيتحولان إلى غزة وخان يونس إذا شن حزب الله حربا شاملة. في ظل سخونة الميدان، برزت الزيارة التضامنية التي قام بها البطريرك الماروني الى صور ، حيث دعا الى السلام عبر تطبيق حل الدولتين. في الداخل ، السخونة السياسية ظهرتها دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس للاجتماع الاثنين المقبل ، وهذا يعني ان هناك دعوة الى مجلس النواب للانعقاد. فاي مواقف ستصدر عن الكتل النيابية المختلفة في حال تضمنت الدعوة الى اجتماع البرلمان بند التمديد لقائد الجيش؟ في غزة، اسرائيل تخوض اشرس معاركها حول خان يونس وفيها، لدرجة ان نتانياهو اعترف ان الارض اهتزت في خان يونس وجباليا .مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المناريضج العالم بفظائع الاحتلال الصهيوني في غزة، ويزداد المسارعون لاعلان براءتهم من دماء الابرياء لإحساسهم جديا بالغرق في بحر متلاطم من الضغوط وملاحقات الراي العام ومحاكم الانسانية والتاريخ.وغادر الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مربع التعبير عن القلق امام الكارثة الانسانية في غزة الى استخدام صلاحية المادة التاسعة والتسعين من ميثاق منظمته التي تنص على حقه بتنبيه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”. ولحساسية موقعه واستثنائية هذا الاجراء من المفترض ان تجد خطوة غوتيريش تفاعلا وتجاوبا ، ولكن من دون اغفال ان اي تحرك لمجلس الامن ضد الكيان الغاصب يبقى معطلا بقرار واشنطن.في الميدان ، صراخ قوات العدو المتصاعد من محاور القتال في غزة يدوي في الداخل الصهيوني ويعمق اليأس لدى الصهاينة لفشل اهداف حربهم والقضاء على المقاومة ، وذهب المحللون الصهاينة للكلام عن ضيق الوقت الاميركي المتاح لتحقيق شيء من هذه الاهداف ، فيما الحقيقة تؤكد ان صمود المقاومة هو اعلان صريح لفشل الادارة الاميركية اولا ثم الصهاينة ، وانهما يتلقيان معا ضربة قاصمة على ارض غزة وجبهات المنطقة.وبمنطق المعادلات والجهوزية والتسديد الدقيق تواصل المقاومة الاسلامية استهداف مواقع الاحتلال ومساندة غزة ومقاومتها بسلسلة عمليات مكثفة ، وباعتراف اعلام العدو فان صهيونيا على الاقل قتل جراء عملية للمقاومة طالت بعد ظهر اليوم محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة..وعودة الى مجزرة الاحتلال بحق الصحافة اللبنانية والعالمية في بلدة علما الشعب الشاهدة، فبدا لافتا اليوم التقاء كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ووكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز الأميركية على تقديم الادلة التي تثبت تورط سلاح المدفعية الصهيونية في هذه الجريمة. وبرغم تأخر هذا الاعلان خمسين يوما على الأقل ، فانه يضاف الى سلة الاتهامات التي وجهت للعدو المسؤول عن ازهاق ارواح قرابة ثمانين صحافيا في غزة ولبنان من دون ان يرف له جفن أو يجد من يردعه..وعلى مقربة من المناطق المستهدفة بالاعتداءات الصهيونية جنوبا، زيارة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى صور حملها رسالة دعم لصمود الجنوبيين، واعلانا بان الحرب على غزة هي ابادة جماعية وحرب خارجة عن كل الحضارة والقوانين الانسانية داعيا للعمل من اجل القضية الفلسطينية التي لا يمكن ان تشطب بلحظة سريعة، وفق البطريرك الراعي.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيالتصعيد واتصالات التسوية، يسيران في خطين متوازيين: إسرائيل تضغط لتحقيق تقدم أو إنجاز في قطاع غزة، وتتحرك في كل الاتجاهات في ما خص الجبهة مع لبنان.على الجبهة مع لبنان، مساع يتولاها الموفد الشخصي للرئيس الأميركي آموس هوكستاين، وقطر، في محاولة لضبط جبهة الجنوب، بما يتيح إعادة ثمانين ألف مستوطن إلى شمال اسرائيل، وهذا ما تضغط في اتجاهه الدولة العبرية لأن هؤلاء المستوطنين يضغطون عليها بمقدار الضغط الذي يقوم به المستوطنون الأسرى من غلاف غزة.ملف جبهة الجنوب حمله رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه في زيارته التي بقيت بعيدة من الإعلام للبنان، إيمييه أوصل رسالة إلى حزب الله بواسطة وليد جبلاط الذي استقبل مساء أمس وفد حزب الله المؤلف من الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، وأبلغ إليهما رسالة التحذير الفرنسية المتعلقة بتطبيق القرار 1701.في الشأن اللبناني الداخلي، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع يوم الإثنين المقبل. الاجتماع يفترض أن يحدد جدول أعمال الجلسة التي يتوقع أن يدعو الرئيس بري اليها منتصف الاسبوع المقبل.مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدلم تكن دماء الصحافي عصام العبدالله موضع شك في أنها أهدرت على أيدي اسرائيل.ولكن تحقيقا موثقا عن جريمة اطلاق النار يوم الثالث عشر من تشرين الاول الماضي جاء ليحمل تواقيع أرفع المنظمات والوكالات الدولية ويتهم الجيش الاسرائيلي بالقتل رويترز, وكالة الصحافة الفرنسية, منظمة العفو الدولية, وهيومن رايتس, خرجت جميعها بأول إدانة على هذا المستوى...ووعدت باستكمال طريقها نحو محاكمة اسرائيل في الجنائية الدولية وبعدما جمعت رويترز أدلة بلغت جزيئيات التراب في علما الشعب استندت الى خبيرة القانون الجنائي الدولي كارولين إدجيرتون في أن إطلاق قذيفتين متتاليتين على مجموعة من الصحافيين تم تحديد هويتهم بوضوح يمثل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي...وقد يرقى أيضا إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في مهاجمة مدنيين ومسار رويترز الاستقصائي هذا، جاء ليشمل ثلاثين مسؤولا حكوميا وخبيرا ومحققا عسكريا واطباء الطب الشرعي إلى جانب محامين ومسعفين وشهود ووقعت منظمة العفو الدولية على وصف جريمة الحرب، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربتين الإسرائيليتين كانتا هجوما متعمدا على مدنيين وبالتالي يشكل جريمة حرب.ولكن اسرائيل وعندما تتهمها بجرائم حرب وضد الانسانية، فإنها لا تشعر باي حرج ولا تخضع نفسها بالتالي لاي من المحاكم وتستمر في الضغط على زر النار وتقتل الصحافيين وتحاصر المدنيين وبينهم اليوم عشرة الاف نازح في مدرسة بيت لاهيا التي تقصفها بالدبابات وبالعراء مع إجبارهم على خلع ملابسهم نكلت اسرائيل بعشرات الرجال من المدنيين في شمال غزة بعدما اعتقلتهم من مدارس الاونروا وتعمد الجيش نشر مشاهد لهم لاذلادلهم قبل ان يكدسهم في الية عسكرية وينقلهم الى جهة مجهولة كل هذا الاضطهاد وقصف غزة وتجويع سكانها لم يوقف عمليات المقاومة ضد الاحتلال.واستمرت المواجهات واعلان تدمير اليات اسرائيلية، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل عشرة عسكريين بينهم سبعة ضباط يتقدمهم نجل الوزير غادي أيزنكوت عضو مجلس قيادة الحرب وصاحب نظرية عقيدة الضاحية وتدميرها في عدوان العام 2006 والسقف الزمني لهذه الحرب لا سقف له، ويمتد حتى آخر العام على مقياس واشنطن التي مدت جسورها العسكرية بقوة نحو تل ابيب.واعلنت الدفاع الإسرائيلية وصول طائرة الشحن الرقم مئتين محملة بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة وعلى الزمن اللبناني الموصول بحرارة غزة، فإن رسائل برنار ايميه مدير الاستخبارات الفرنسية وصلت الى من يعنيهم الامر، حيث من الضرورة ان يثبت لبنان على قواعد اشتباكه، لان المرحلة المقبلة ستحمل الرقم 1701...ولما كان التطبيق مؤجلا لحين وصول الرد الاسرائيلي، فإن الجنوب استقر على ناره وللمرة الأولى استخدم العدو الاسرائيلي الطيران المروحي في غاراته مطلقا عددا من الصواريخ على بلدة كونين التي تبعد سبع كيلومترات عن الشريط الحدودي.وتسببت الغارة المعادية بوقوع جرحى من الطلاب في معهد البلدة وتحت لهيب قادم من قرى حدودية كانت صلاة البطريرك الراعي ولفيف من البطاركة والكهنة في كنيسة سيدة البحار المارونية في صور هي زيارة حلت سلاما على ريف قرى تعيش بين منطقتي: الحرب والسلم.