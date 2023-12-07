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لبنان

صاروخ مضاد للدروع أُطلق مساء اليوم من لبنان... كم جنديّاً إسرائيليّاً أصاب؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:49
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أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ، عن إصابة جنديين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان مساء اليوم.
 
 
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