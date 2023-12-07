تنصّل وإلقاء التبعات على الوزارات

تتنصَّل محطات المحروقات من أيّ إجراء يضيّق على المواطن أو المستهلك بإلقاء التبعات دائماً على وزارات الدولة من الأشغال إلى الاقتصاد والمالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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