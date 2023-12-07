عدم اهتمام

نقل عن وزير سيادي إبلاغه شخصيات رسمية وروحية وحزبية، أنه لم يلمس اهتماماً البتة بموضوع الملف الرئاسي، خلال اتصالاته مع دول فاعلة في الخارج، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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